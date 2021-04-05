رئيس الأرجنتين بعد إصابته بكورونا: اللقاح ساعدنى فى تجنب أعراض الفيروس الشديدة

فاطمة شوقى

صرح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذى ثبتت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه لقاح كورونا فى يناير، أن التحصين ساعده على تجنب الأعراض الشديدة للمرض.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على تويتر، ردًا على منشور للرئيس الإكوادورى السابق رافائيل كوريا: "التطعيم يمنحنى ميزة واضحة حتى لا يتسبب الفيروس فى المزيد من الضرر".

وكان فيرنانديز أبلغ أتباعه أنه تم إجراء اختبار لكورونا وأن النتائج إيجابية، وأنه بفضل اللقاح، أصيب فقط "بحمى بلغت 37.3 وصداع خفيف"، وقال الرئيس الأرجنتينى: "أنا بصحة جيدة ومعنويات جيدة".

وقال الرئيس فيرنانديز فى مقابلة مع صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن "اللقاح يعمل..ولابد من تطبيقه وتناوله، فإذا لم يتم تطعيمى بشكل صحيح فكنت أواجه صعوبات كبيرة.

وتعرضت سيدة الأرجنتين الأولى، فابيولا يانيز، لفحوص طبية أثبت خلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابة زوجها الرئيس الأرجنتينى بالفيروس .

زأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الأرجنتين سجلت 14 ألفًا و430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و363 ألفًا و251 حالة، وذلك فى الجمعة الماضية.

وأفادت الجامعة، أنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفًا و941 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 680 ألفًا و590 شخصًا.