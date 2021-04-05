اليوم العالمي للصحة.. كيف وفرت مبادرة الرئيس الفحص الطبى لـ 8 ملايين طالب

أطلقت وزارة الصحة والسكان بناء على توجيهات الرئيس السيسى مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا عما قدمته المبادرة للأطفال المصريين بالتزامن مع اليوم العالمى للصحة 7 أبريل.

-تم الكشف على 8 ملايين و60 ألفاً و967 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

- المبادرة تستهدف فحص كافة الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 29ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة.

- المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

- يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

- يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان

- يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

- مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فنى معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص.

- تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.