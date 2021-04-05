الكهرباء توقع عقداً لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بالسويس

كتبت رحمة رمضان

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف يضم عدد من الشركات، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات، بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألمانى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات، والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألمانى، ويعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.

ويأتى هذا المشروع تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.