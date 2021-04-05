الكرملين يؤكد: روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ولا تشكل تهديدا لأى دولة أخرى

قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها على الحدود مع أوكرانيا بالشكل الذى تعتبره ضروريا، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأى دولة أخرى.
وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، ووكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، ردا على طلب التعليق على تقارير تزعم بأن وحدات عسكرية روسية تتحرك في جميع أنحاء منطقة روستوف بلوحات معدنية معتّمة- "لم يتجول أحد ولا يتجول، والجيش الروسي يتحرك على الأراضى الروسية في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية والذي يعتبر أنه من الضروري ضمان الأمن والأمن الموثوق به لبلدنا، هذا لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأى شخص".
يذكر أن الكرملين أكد في وقت سابق أن تحرك القوات الروسية داخل أراضيها "لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل أي تهديد لأحد"، لافتا إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها.
من جانب أخر أعلن رئيس جمهورية "دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد فى جنوب شرق أوكرانيا، دينيس بوشلين، أن فرصة وقف الصراع العسكرى فى "دونباس" ضئيلة للغاية، مشيرا إلى أن دونيتسك مستعدة لأى تطور فى الأحداث.
وقال بوشلين فى تصريح لقناة "روسيا ــ 24 " الإخبارية اليوم الاثنين " بالحكم على تصرفات كييف، فإن فرصة وقف الصراع العسكرى ضئيلة للغاية، لقد فعلت جمهورية "دونيتسك" وكذلك جمهورية "لوجانسك" كل ما هو ممكن حتى يتم حل النزاع بطريقة سياسية".
وأضاف " للأسف كييف تفكر باتجاه مختلف تماما، وهذا كل ما نراه الآن من جانب أوكرانيا"، مؤكدا أنهم مستعدون تماما لأى تطور للأحداث.
يُذكر أن مسألة تسوية الوضع فى إقليم "دونباس" تجرى فى إطار عمل مجموعة مينسك للاتصال، التى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة ،إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة