الكرملين يؤكد: روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ولا تشكل تهديدا لأى دولة أخرى

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، ووكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، ردا على طلب التعليق على تقارير تزعم بأن وحدات عسكرية روسية تتحرك في جميع أنحاء منطقة روستوف بلوحات معدنية معتّمة- "لم يتجول أحد ولا يتجول، والجيش الروسي يتحرك على الأراضى الروسية في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية والذي يعتبر أنه من الضروري ضمان الأمن والأمن الموثوق به لبلدنا، هذا لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأى شخص".

يذكر أن الكرملين أكد في وقت سابق أن تحرك القوات الروسية داخل أراضيها "لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل أي تهديد لأحد"، لافتا إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها.