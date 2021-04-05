اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحصيل 135 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:41 م
القوى العاملة تعلن تحصيل 135 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة المملكة العربية السعودية
كتب ــ محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 3 عمال مصريين ، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 32 ألفاً و534  ريال سعودى أى ما يوازى 135 ألف جنيه مصري تقريبا.
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
 
وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل شركة الرجاء المحدودة  للحصول على مستحقات العامل المصرى "أ.م.أ" (مدخل بيانات) البالغة 10 آلاف و666 ريال مكافأة نهاية الخدمة، وجاري الحصول علي تأشيرة خروج نهائي. 
 
ونجح الملحق العمالى عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن "م م.ع." (عامل) في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله بمبلغ 18 ألفاً و 868 ريالا ، فضلا مساعدة المواطن"خ.م.خ" (طباخ) في  الحصول على مبلغ 3  آلاف ريال راتب شهر  وتأشيرة خروج نهائى من كفيله.
 
 

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محمد سعفان

السعوديه

جده

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