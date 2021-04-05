اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بعقار بمساكن صلاح سالم دون اصابات

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:48 م
السيطرة على حريق محدود بعقار بمساكن صلاح سالم دون اصابات الحماية المدنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إندلاع حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان بالقاهرة.

 

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بغرفتين أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة المشار إليها، نتيجة حدوث ماس كهربائى بإحدى الغرف بداخلها بعض المهملات الخاصة بأحد قاطنى العقار ، مما أدى إلى نشوب الحريق بالغرفتين .

 

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات أو وفيات .

 

 

 


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