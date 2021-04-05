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السيطرة على حريق بمطعم بطوخ نشبت فيه النار نتيجة انفجار أسطوانة غاز

الإثنين، 05 أبريل 2021 08:28 م
السيطرة على حريق بمطعم بطوخ نشبت فيه النار نتيجة انفجار أسطوانة غاز حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نشب حريق بمطعم "فول وفلافل هارون الرشيد" بمدينة طوخ، إثر انفجار أسطوانة غاز، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، بنشوب حريق بمطعم فول وفلافل "هارون الرشيد" الكائن بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، أمام البنك الأهلي المصري فرع طوخ.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.


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الحماية المدنية بالقليوبية

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