"التضامن": 16 ألف أسرة استفادت من حملات التوعية بأضرار الإدمان

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، "حى الأسمرات والمحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، منطقة صبحي حسين المقابلة لحي الأسمرات"، فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة ومنطقة صبحى حسين وبشاير الخير"، وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، واستفاد من الزيارات المنزلية 16020 أسرة حتى الآن ،بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت الوزيرة أنه تم تقديم البرامج التوعوية لكافة الأسر المقيمة فعلياً بحى الأسمرات بنسبة 100% بمعدل زيارة واحدة علي الأقل للأسرة الواحدة، علماً بأن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دورى لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي المنطقة بما يسهم في تحقيق الهدف العام للمشروع نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات، وفى منطقة صبحى حسين استفاد من خدمات البرنامج 475 أسرة، كما تم تنفيذ 2110 زيارة منزلية بالمحروسة و986 زيارة ببشائر الخير و750 زيارة بروضة السيدة، بهدف التوعية وتحفيز مرضي الإدمان علي التقدم للعلاج ، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية علي إعداد قيادات طبيعية من داخل الأماكن المطورة وتدريبهم علي آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يساهم في إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق، مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقاً لدليل علمي أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصاً لهذا الغرض كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضي الإدمان والدمج المجتمعي للمتعافين والإرشاد الأسري لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه تم تجهيز عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بمناطق " الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المستشفيات التابعة للصندوق، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادات 756 مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات إلي مستشفيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحها في 16 فبراير الماضى ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً ،لافتا الى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا علي الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% علي الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق ،كما يتم توفير خدمة الكشف عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان "الالتهاب الكبدي C,B، فيروس نقص المناعة المكتسب HIV/ AIDS "،بالإضافة إلي الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة.

وأضاف "عثمان" أنه تم تدشين ورش تدريب متخصصة لتنمية مهارات التربية الوالدية وتعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات وتم تنفيذ (10) ورش لعدد (600) أسرة مقيمة بحي الأسمرات خلال الشهر الأول للتنفيذ ، كذلك تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات داخل المدارس بمشاركة (3000) طالب وطالبة، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الأدبية والفنية للوقاية من المخدرات بمشاركة 2000 طفل بقصور الثقافة ومراكز الشباب بهذه المناطق .

وأشار "عثمان" إلى أنه سيتم التوسع فى تنفيذ البرنامج ليشمل إضافة ثلاث مناطق جديدة مطورة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مع دمج مكون عن التوعية بفيروس الإيدز وسبل انتقاله بجانب تعميم حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين كافة العاملين بالأجهزة الإدارية المختلفة داخل المناطق المطورة؛ لاسيما الأجهزة التي تقدم خدماتها للمواطنين، وذلك اتصالاً بتوجيهات فخامة السيد الرئيس وتعليمات مجلس الوزراء بالتوسع فى الكشف عن المخدرات داخل الجهاز الإدارى للدولة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، كانت قد استقبلت أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى، فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات.