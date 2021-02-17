اليوم السابع
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وزيرة التضامن: أكبر نسبة تعاطى مخدرات بين الشباب والحشيش الأكثر انتشارا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:28 م
وزيرة التضامن: أكبر نسبة تعاطى مخدرات بين الشباب والحشيش الأكثر انتشارا وزيرة التضامن
ماجد تمراز

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على مكافحة الإدمان بشتى الطرق، حيث تتولى عملية التوعية الخاصة بأضرارها، ثم عملية التعافي والتأهيل، ثم المرحلة الأخيرة وهي ما بعد التعافي والتأهيل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل مع وزارة التضامن في عمليات الكشف المبكر الخاص بالإدمان.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "مراكز التعافى موجودة في 17 محافظة، ومنذ 3 سنوات كان هناك 7 مراكز فقط، والآن تحدث عملية انتشار لتلك المراكز، وهناك جمعيات أهلية تساعد في عمليات التوعية والكشف المبكر".

 

وقالت: "كنا نستهدف كل المراحل، وكانت أكبر نسبة تعاطي مخدرات كانت بين الشباب المراهقين، وتفرق نسبة التعاطي من محافظة للثانية، والمخدر الأكثر انتشارا بين فئة الشباب هو الحشيش، والخوف من تعاطي بعض المخدرات التي تدي إلى الإدمان".

 

وتابعت: "الحشيش ثم الترامادول والبانجو، يحتلون المركز الأول فى التعاطي".


التضامن

وزارة التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

مكافحة الإدمان

تعاطى المخدرات

الحشيش

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