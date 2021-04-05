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أحمد أبو الغيط يناقش سبل تفعيل العمل العربى المشترك مع وزير خارجية تونس

الإثنين، 05 أبريل 2021 10:25 م
أحمد أبو الغيط يناقش سبل تفعيل العمل العربى المشترك مع وزير خارجية تونس الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كتب بيشوى رمزى

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فى إطار زيارته الحالية إلى تونس التى تترأس الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التقى الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية تونس عثمان الجرندى، بعد ظهر الأحد، فى ديوان وزارة الشؤون الخارجية بتونس.

 

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل التحديات التى تواجه مسيرة العمل العربى المشترك، وبحث تفعيل دور الجامعة فى الملفات الخاصة ببعض الدول العربية التى تعيش أوضاعًا استثنائية وفى مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية.

 

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التى عادة ما يتم بحثها خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة ووزراء الخارجية.

 

وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الخارجية التونسى جدد للأمين العام استعداد تونس لتقديم الدعم الممكن لتجاوز أية عقبات قد تعترض سبيل عمل الجامعة، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول فى خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.


جامعة الدول العربية

ابو الغيط

تونس

اخبار تونس

الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط

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