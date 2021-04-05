اليوم السابع
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أحد أفراد عائلة الزعيم السوفييتى ستالين يتعرض لسرقة مدخراته فى مصرف روسى.. فيديو

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:00 م
أحد أفراد عائلة الزعيم السوفييتى ستالين يتعرض لسرقة مدخراته فى مصرف روسى.. فيديو قريب الزعيم ستالين
كتبت مريم بدر الدين

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تعرض المحارب الروسي القديم وأحد أفراد عائلة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، ليونيد أليلويف، لسرقة مدخراته في أحد المصارف الروسية، وذلك علي يد محتالين تعاونوا معه كأنهم موظفون في المصرف.

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 عائلة الزعيم ستالين 

 

احد افراد عائلة ستالين
احد افراد عائلة ستالين

 

وقال المحارب القديم في تصريحات له أنه تعرض لمحاولتان لسرقة مدخراته المصرفية علي يد المحتالين، والذين حصلوا عن طريق حيل مدبرة علي بيانات عن حسابه في المصرف، وسحبوا منه مبلغا قدره مليون روبل روسي، ما يعادل نحو 13 ألف دولار، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأبلغ المحتالون المحارب القديم في محاولة ثانية لسرقة أمواله أن أحدا يريد اختراق حسابه الثاني، لذلك يجب عليه أن يعطيهم مبلغا قدره 3.5 مليون روبل ليضعوه في الخزنة، مما جعل المحارب القديم يشك بالأمر وقام بالاتصال برجال الشرطة الذين نصبوا كمينا للمحتالين.

ونجح كمين الشرطة في احتجاز فتاة وصلت منزل الرجل لتأخذ أمواله، وقام المحققون برفع دعوى قضائية ضد الفتاة المحتجزة وتم سجنها بتهمة الاحتيال.

يذكر أن والدة، ليونيد أليلويف، هي أخت زوجة ستالين الثانية، وفي منزلها صور فوتوغرافية مع ابن ستالين، فاسيلي وابنته، سفيتلانا.

جوزيف ستالين هو القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، حكم من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 1953 وشغل منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي من 1922 حتى 1952، ومنصب رئيس مجلس الدولة من 1941 حتى 1953.

 

 


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