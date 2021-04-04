اليوم السابع
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أسامة الأزهرى: أعمل على مشروع صحيح الإمام الليث بن سعد وسيرى النور قريبا

الأحد، 04 أبريل 2021 08:51 م
أسامة الأزهرى: أعمل على مشروع صحيح الإمام الليث بن سعد وسيرى النور قريبا الشيخ أسامة الأزهرى
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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قال الدكتور والداعية أسامة الازهرى، إن فكرة إنشاء كتاب صحيح الإمام الليث بن سعد فكرة لها رونقها فهو شيخ شيوخ الامام البخارى، فالليث بن سعد له اكثر من 700 حديث صحيح، وهو ما يكون مؤهلا لوجود كتاب صحيح الإمام الليث بن سعد، كاشفا أنه بصدد العمل على ذلك وسوف يرى هذا المشروع النور قريبا، مطالبا بإحياء فقه الإمام الليث بن سعد. 

جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهرى بعنوان " الإمام الليث بن سعد.. فقه الحضارة "، بمقر المركز بحى جاردن سيتى بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، ومفتى مصر السابق الدكتور على جمعة، والشيخ الحبيب على الجفري.

ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهرى بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020.. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".

 

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