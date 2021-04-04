اليوم السابع
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مركز القاهرة للدراسات يكرم الدكتور أسامة الأزهرى والفنان كمال أبورية

الأحد، 04 أبريل 2021 08:03 م
مركز القاهرة للدراسات يكرم الدكتور أسامة الأزهرى والفنان كمال أبورية مركز القاهرة للدراسات يكرم الدكتور أسامة الازهرى
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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منح مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، الدكتور أسامة الازهرى، درع المركز بمناسبة فوزه بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020.. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين "، كذلك تم تكريم الفنان كمال ابورية وذلك عن دوره فى مسلسل الامام الليث بن سعد. 

جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهرى بعنوان " الإمام الليث بن سعد.. فقه الحضارة "، بمقر المركز بحى جاردن سيتى بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، ومفتى مصر السابق الدكتور على جمعة، والشيخ الحبيب على الجفري.

ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهرى بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020.. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".

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الحبيب على الجفرى

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كمال ابورية

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