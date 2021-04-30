4 فوائد لتناول السلطة فى الإفطار فى شهر رمضان.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أكد المعهد القومى للتغذية على أهمية جعل السلطة صنفا أساسيا على سفرة الإفطار فى شهر رمضان، والتنويع فى الألوان الأحمر مثل الطماطم، والبرتقالى مثل الجزر، والأخضر مثل الخس والخيار، والأبيض مثل: البصل والفجل، والبنفسجى مثل: البنجر، مشيرا إلى أن كل لون منهم له فوائده الخاصة.



وأوضح أن فوائد السلطة مع وجبة الإفطار، تتمثل فى: 1- الخضروات الطازجة مصدر للمياه، والألياف، الفيتامينات والمعادن.

2- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد على ضبط ضغط الدم.

3- تناول السلطة على وجبة الإفطار يقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول فى الدم.

4- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد فى التخلص من السمنة.