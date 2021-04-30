اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 10:00 ص
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4 فوائد لتناول السلطة فى الإفطار فى شهر رمضان.. تعرف عليها

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:00 ص
4 فوائد لتناول السلطة فى الإفطار فى شهر رمضان.. تعرف عليها سلاطة
كتبت آية دعبس

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أكد المعهد القومى للتغذية على أهمية جعل السلطة صنفا أساسيا على سفرة الإفطار فى شهر رمضان، والتنويع فى الألوان الأحمر مثل الطماطم، والبرتقالى مثل الجزر، والأخضر مثل الخس والخيار، والأبيض مثل: البصل والفجل، والبنفسجى مثل: البنجر، مشيرا إلى أن كل لون منهم له فوائده الخاصة.

وأوضح أن فوائد السلطة مع وجبة الإفطار، تتمثل فى:

1- الخضروات الطازجة مصدر للمياه، والألياف، الفيتامينات والمعادن.
 
2- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد على ضبط ضغط الدم.
 
3- تناول السلطة على وجبة الإفطار يقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول فى الدم.
 
4- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد فى التخلص من السمنة.
 
 

فوائد السلاطة

فوائد تناول السلاطة

اهمية السلاطة

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