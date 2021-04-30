27.5 مليار جنيه لتحسين الخدمة الصحية بقرى "حياة كريمة" فى موازنة 21/22

كتبت إيمان علي

تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة.

وجاءت مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 حسب إعلان وزارة التخطيط، لتبلغ 200 مليار جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، وتمثلت أهم المستهدفات التنموية لقطاع الصحة فى الحرص على توفير منشأة صحية في كل قرية للمبادرة، إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، وغير المطابقة إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية.

وتمكنت مبادرة حياة كريمة من تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، وتم تنفيذ 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية، منها تنفيذ تدخلات صحية بتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضى، و19 ألف نظارة طبية.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وأوضح تقرير حديث لوزاره التخطيط، أن المرحلة الثَّانِيَةِ من مبادرة حياة كريمة تَستَهدِف كُلٌّ قُرَى الرِّيف المصري (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن)، لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال 3 سنوات وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة المبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.