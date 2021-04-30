15 معلومة تلخص أهم المحطات فى العام الدراسى وكيفية انتهاء السنة الدراسية

محمود طه حسين

سرعان من أنقضى العام الدراسى الجارى ، 2020،2021، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، كان العام الأبرز والأشهر نظرا لحصول الطلاب على إجازات كثيرة فيه، وأخير قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء السنة الدراسية قبل موعدها بشهر على الأقل لصفوف النقل، نقدم في التقرير التالى أهم المحطات والأحداث التي شهدها العام الدراسى وكيفية انتهائه.

ـ بدأ العام الدراسى يوم 17 أكتوبر 2020 واستمرت الدراسة وفق عدة سيناريوهات شملت التعليم عن بعد وأيضا التعليم من خلال الحضور في المدرسة بحد أقصى 5 أيام حضور للطلاب مع توفير المنصات والقنوات التعليمية في عام استثنائى.

ـ استمر الطلاب في الدراسة الأيام الأخيرة من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حتى تم وقف الدراسة بسبب كورونا نهاية شهر ديسمبر 2021.

ـ قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم ذهاب أى طالب إلى المدرسة، بداية من 2 يناير حتى 15 يناير 2021 بسبب جائحة كورونا.

ـ قررت الوزارة بدء إجازة نصف العام الدراسى بداية من 16 فبراير الماضى وحتى يوم 20 فبراير 2021، ثم قرر مجلس الوزراء مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، حيث انتهت يوم 25 فبراير 2021.

ـ قررت وزارة التربية والتعليم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 27 فبراير الماضى واستمرت حتى 11 مارس 2021 حيث أدى آنداك طلاب الصفوف الاختبارات مع عقد الامتحان الإلكترونى.

ـ حرصا على صحة الطلاب عقدت الوزارة امتحانات مجمعة للطلاب بحيث أدى الطلاب امتحان مجمع واحد في الترم تم تخصيص 50% من درجة الطالب عليه شملت المواد الدراسة الأساسية مثل العربى والإنجليزى والدراسات والرياضيات والعلوم للطلاب من رابعة ابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بحيث تم نزول الطالب لمدة ساعتين فقط أدى فيها الامتحان المجمع.

ـ خلال الفصل الدراسى الأول شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين ولكن بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الطلاب في المدارس، كما شهد العام الدراسى في الترم الأول انتهاء الطلاب من مناهج الترم الأول بشكل كامل.

ـ 13 مارس 2021، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مع تطبيق كافة الضوابط الخاصة بالدراسة منها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ثم تطبيق التعليم عن بعد مع توفير المحتوى الرقمى عبر المنصات والقنوات التعليمية.

ـ انطلق الترم الثانى بداية من 13 مارس واستمر حتى نهاية أبريل الجارى.

ـ عقدت وزارة التربية والتعليم امتحان مجمع لطلاب النقل في 29 مارس الماضى حيث أدى فيه الطلاب الامتحان في مناهج شهر مارس الماضى وقررت الوزارة أن يكون المنهج منتهى بحيث أدى الطلاب الاختبارات في المقرر الخاص بشهر مارس.

ـ خططت وزارة التربية والتعليم بأن يكون الترم الثانى به 3 اختبارات في مارس وأبريل ومايو 2021، ولكن حرصا على صحة وسلامة الطلاب اكتفت الوزارة بعقد امتحانين فقط أحدهم في مارس والثانى في أبريل.

ـ وزارة التربية والتعليم قررت انتهاء العام الدراسى الجارى 28 أبريل الجارى بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات المجمعة.

ـ قررت وزارة التعليم عقد امتحانات إلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوى في الترم الأول وبسبب مشاكل السيستم تم اللجوء إلى الامتحانات الورقية بالترم الثانى.

ـ شهد العام الدراسى إجراء تجربة امتحانات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة" 3 ثانوى" لقياس الأحمال والتابلت لدى الطلاب استعدادا للامتحانات الأساسية التي تبدأ في يوليو 2021.

ـ أعلنت وزارة التعليم عقد 3 امتحانات تجريبية للثانوية العامة في أبريل ومايو يوينو المقبلين، و3 امتحانات رئيسية في يوليو وأغسطس وامتحان ثالث في سبتمبر 2021.