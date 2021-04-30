اليوم السابع
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وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:56 م
وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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توفى منذ قليل، محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر  ورئيس النقابة العامة للتجارة، وذلك بعد مرور أيام من إعلان الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغي بتعرض وهب الله لوعكة صحية.
 
وأعلن مجدى البدوى نائب اتحاد عمال ورئيس نقابة العاملين بالصحافة، وفاة وهب الله،  قائلا: البقاء و الدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية منذ قليل الاخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر  ورئيس النقابة العامة.
 
 
كما نعي مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية وفاة  محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وتقدم مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية بخالص العزاء لجميع عمال مصر والأسرة الكريمة داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 

 


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