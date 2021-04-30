وفاة طفلين فى حريق داخل شقة سكنية بالمحلة

الغربية فريق المحافظات

لقى طفلان حتفهما إثر نشوب حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بقرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم إخماد النيران ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية عياش.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافئ وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلين أحدهما 6 سنوات والثانى 4 سنوات، تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي المحلة العام وإخطار النيابة العامة للتحقيق.