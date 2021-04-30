وفاة شخصين و26 معتقلا حصيلة اشتباكات المتظاهرين ورجال الشرطة فى كولومبيا

فاطمة شوقى

نزل آلاف المواطنين إلى شوارع المدن الرئيسية فى كولومبيا أمس، الخميس، للاحتجاج على القانون الذى يزيد ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات النيوليبرالية، وسجل يوم الاحتجاجات الحاشدة فى إطار الإضراب الوطنى ضد حكومة إيفان دوكى من أجل الإصلاح الضريبى المثير للجدل، حالتى وفاة فضلا عن 26 معتقلا على الأقل وعشرات المصابين.



كولومبيا

وقالت صحيفة "التيمبو" التشيلية إنه فى شرق مدينة كالي، عاصمة مقاطعة فالي ديل كاوكا ، قتل شخص أثناء التظاهر وسُجل الشخص الآخر نييفا ، عاصمة مقاطعة هويلا ، أثناء الاحتجاج.

استجاب عشرات الآلاف من الكولومبيين للدعوة إلى الإضراب الوطني الذي نظمته النقابات ومنظمات السكان الأصليين والفلاحين والمنظمات الاجتماعية.



اشتباكات مع الشرطة فى كولومبيا

على الرغم من القيود الناجمة عن جائحة كورونا والنداءات الملحة من سلطات مكافحة المخدرات لوقف تعبئة المواطنين ، تم تسجيل احتجاجات حاشدة في المدن الكولومبية الرئيسية.

فى بوجوتا، العاصمة، تم الإبلاغ عن تركيزات جماعية مختلفة في الحديقة الوطنية والجامعة الوطنية وإل كامبين ، والتي غادرت إلى ميدان بلازا بوليفار، هذا على الرغم من حقيقة أن قاضيًا محليًا في محكمة كونديناماركا الإدارية قد أمر بتعليق المسيرات ، معتبراً أنها انتهكت الحق في الصحة للمواطنين في خضم الوباء.

وقالت حكومة بوجوتا أن مجموعة من الناس حاولت الاعتداء والهجوم بقوة على القناة الكولومبية RCN التلفزيونية، أثناء تدخل فرقة مكافحة الشغب المتنقلة (عصماد) ، وهي منظمة تعرضت لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات الشرطة المتعددة وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتم الإبلاغ عن اعتداءات على المتظاهرين في بوجوتا.

كما نظمت احتجاجات مختلفة في مقاطعة بوليفار، قرطاجنة ، وشجعت العديد من المنظمات الاجتماعية على تعبئة ضخمة نتجت عن ذلك في المركز التاريخي للمدينة البطولية.