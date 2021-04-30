والد وشقيق طالبين غرقا بالرياح البحيرى بمنشأة القناطر يكشفان كواليس الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد وشقيق طالبين لقيا مصرعهما غرقا بالرياح البحيرى، في منشأة القناطر بالجيزة، وذكرا أن الطالبين لقيا مصرعهما خلال الاستحمام بالرياح البحيري، وجرفتهما المياه لعدم إجادتهما السباحة، ولا يشتبها في وفاتهما جنائيا.

وأضافا أن عدد من الأشخاص تصادف تواجدهم بمكان الحادث، تمكنوا من انتشال جثتيهما، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، بعد إجراء المناظرة، والتأكيد على عدم وجود أي إصابات بهما، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق شخصين بالرياح البحيري، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقي علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن الضحيتين هما طالب يبلغ من العمر 17 سنة، طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية، وصديقه 16 سنة، طالب بذات المدرسة، يرتديان ملابس السباحة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى وردان العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.