مياه سوهاج: توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول إيثيلى لتأمين بيئة العمل.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أكد المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة وفرت 20 اسطوانة أكسجين بملحقاتها وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وذلك للعاملين المصابين بفيروس كورونا وتتطلب حالتهم الصحية أجهزة أكسجين، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عبد العال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية.

وأشار رئيس مياه سوهاج فى بيان له، إلى أن الشركة وفرت مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين الذى يبلغ عددهم أكثر من 6 آلاف موظف والتي تتمثل في كمامات قماشية تم انتاجها بورشة الملابس الجاهزة بالشركة وكذلك عبوات كحول ايثيلى تركيز 70% تم انتاجها بقطاع المعامل بالشركة، بالإضافة إلى توفير كلور مطهر ومعقم لتطهير جميع مواقع الشركة دورياً، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنع دخول العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والالتزام باتباع الاجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائي بوزارة الصحة.



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (1)



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (2)



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (3)



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (4)



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (5)



توفير أسطوانات أكسجين وكمامات وكحول ايثيلى (6)