القوى العاملة تتابع اشتراطات السلامة بمستشفيات العزل بالإسماعيلية.. صور

كتبت آية دعبس

أجرى مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، جولة تفقدية بمستشفيات العزل بالمحافظة "مستشفى حميات الإسماعيلية"، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والتأكد من خزانات الأكسجين ومخازن أسطوانات الأكسجين وصلاحيتها، واتباع المستشفى تعليمات وسياسات السلامة في حالة حدوث تسريب أو خلل من خزانات الأكسجين من عدمه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمنشآت بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات، للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثالثة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بتنفيذ إجراءات السلامة الصحة المهنية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أحمد جابر مدير المديرية خلال الجولة، أنه يقوم بزيارات مفاجئة على المنشآت في إطار اختصاصات وزارة القوي العاملة وبناء علي تعليمات الوزير لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المنشآت غير الملتزمة للحد من الموجة الثالثة من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.