اليوم السابع
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مغارة على بابا.. مستريح أطفيح استولى من أقاربه على نصف مليون جنيه (فيديو)

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 م
مغارة على بابا.. مستريح أطفيح استولى من أقاربه على نصف مليون جنيه (فيديو) الضحية
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة الحقوق، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثامنة عشر"

وفى الحلقة الثامنة عشر من برنامج "مغارة على بابا"، يقول محمد عبد العظيم، إن المستريح أحد أقاربه، وأقنعه أنه يستثمر فى مجال الاستيراد والتصدير، ودفع مبلغ 500 ألف جنيه، واثقاً فيه نظراً لدرجة القرابة التي تجمعهما، موضحاً أنه لا يعلم أين اختفى المستريح بأمواله وأموال أشقائه.

 

وأضاف ضحية المستريح: "أنا مش هسيب حقى لو هموت، خد فلوسى وفلوس أخواتى، أنا بشقى وبتعب لا بعرف أكتب ولا أقرا، وهو جيه خد فلوسنا وهرب، أنا عايز فلوسى ومش هسيبها مهما حصل".


مغارة على بابا

ضحايا المستريح

نصب

احتيال

اخبار الحوادث

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