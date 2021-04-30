اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:29 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد اسعاف_ صورة أرشيفية
الوادى الجديد _ فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة نقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام، توفي في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة – شرق العوينات، أسفر عن مصرع  "ا أ ا م"، 26 عامًا، فيما أصيب "م ح م" 42 عامًا، بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وجرى نقله لمستشفى الداخلة العام للعلاج.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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