مصرع سيدة وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية ناصر بالخارجة

الوادى الجديد فريق المحافظات

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصل جثة لمشرحة مستشفى الخارجة توفت في حادث مروري.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – باريس بالقرب من مدخل قرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن مصرع "سلوى سيد محمد"، 54 عامًا، وإصابة "محمد يونس محمد"، 55 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل جثة المتوفية والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.