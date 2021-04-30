اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية ناصر بالخارجة

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:00 م
مصرع سيدة وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية ناصر بالخارجة اسعاف-ارشيفية
الوادى الجديد فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصل جثة لمشرحة مستشفى الخارجة توفت في حادث مروري.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – باريس بالقرب من مدخل قرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن مصرع "سلوى سيد محمد"، 54 عامًا، وإصابة "محمد يونس محمد"، 55 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل جثة المتوفية والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


حوادث الوادى الجديد

طريق الخارجة باريس

الوادى الجديد

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة