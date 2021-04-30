محافظ سوهاج يقرر غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال "أعياد الربيع"

سوهاج محمود مقبول

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إغلاق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لخروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وعلى جانبا أخر بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب "الفقي" عن أصدق التهاني والأمنيات لقداسة البابا تواضروس، ولجميع الأخوة الأقباط بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة بمزيد من الرقي والازدهار، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

كما عأرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج خاصة، وذلك بالتزامن مع عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

وقال "الفقي" : "إننا نقدر جميعا عمال مصر الأوفياء الذين لم يبخلوا بجهدهم وعرقهم من أجل الوطن إيمانا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد للتنمية ووصول مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، فتحية شكر وإعزاز وتقدير لعمال مصر الأوفياء في يوم عيدهم".