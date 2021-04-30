اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: غلق الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم لمنع انتشار كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:42 م
محافظ الشرقية: غلق الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم لمنع انتشار كورونا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن، غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات غلقاً كاملاً، مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية، والسيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، والالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة للموجه الثالثة لفيروس كورونا للحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الجميع.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن في تنفيذ حملاتها المكبرة على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح للتأكد من توقيتات الغلق المقررة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.


كورونا

شواطئ

حدائق

شم النسيم

الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يقرر إغلاق الشواطئ والمتنزهات فى شم النسيم للحد من كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:21 م

أكلة الصعايدة المفضلة.. الفسيخ الأكلة الرسمية فى عيد شم النسيم بقنا.. إقبال على أسماك أسوان المملحة. والأسعار فى المتناول.. أقدم محل لبيع الفسيخ يعرفك الفرق بين السليم والفاسد وأنواع الأسماك المملحة.. صور

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 م

المحافظات ترفع حالة الطوارئ باحتفالات "شم النسيم".. الإسكندرية ودمياط والسويس بلا شواطئ بعيد الربيع.. والقليوبية تغلق الحدائق والمتنزهات.. والمحافظون يؤكدون: حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:30 م

محافظة القاهرة تعلن غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:32 م

مدير إدارة الشواطئ ببورسعيد يكشف إجراءات إغلاق البلاجات فى شم النسيم

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة