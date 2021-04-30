اليوم السابع
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محافظ أسوان: تطبيق منظومة التراخيص الجديدة للبناء أول مايو

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:00 ص
محافظ أسوان: تطبيق منظومة التراخيص الجديدة للبناء أول مايو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة جاهزة لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة، وفقاً للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف محافظ أسوان، أن منظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبى لها بداية من أول شهر مايو ولمدة شهرين على أن يتم إدراج باقى المدن من أول يوليو المقبل.

وأشار اللواء عطية، إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المبانى والمنشآت مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وكانت محافظة أسوان، أعلنت أنه تم فحص 1875 ملفا ومعاينة  778 ملف من إجمالى 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيها، وتم اعتماد بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.

 


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