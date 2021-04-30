متلقو جرعتى لقاح كورونا من كبار السن أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 94%

كتبت أمل علام

توصلت دراسة، أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكىCDC ، إلى أن كبار السن الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين حصلوا على حقن لقاح كورونا من موديرنا أو فايزر Moderna أو Pfizer أقل عرضة بنسبة 94% للدخول إلى المستشفى بسبب العدوى، وتقلل جرعة واحدة من المخاطر بنسبة 64%.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه تم تطعيم واحد من كبار السن بشكل كامل ضد كورونا، وتشير النتائج إلى أن التطعيم الكامل بأي من اللقاحات يحمي الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا.

وتوصل تقرير جديد لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن لقاحى كورونا اللتان تصنعهما شركتا فايزر Pfizer وموديرنا Moderna فعالان بنسبة 94% في منع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر من دخول المستشفى بسبب العدوى.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" إن هذا يجعل معدل الفاعلية مرتفعًا مثل ما حدث من فاعلية في التجارب السريرية، ويساعد على تهدئة المخاوف من أن اللقاحات لن تعمل بشكل جيد لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كما وجد تقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن خطر دخول المستشفى انخفض بنسبة 64% بعد أن حصل كبار السن على جرعتهم الأولى من جرعتين.

ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن الحقنة لم تكن واقية للغاية إلا بعد أسبوعين من إعطاء الجرعة الأولى، ما يبرز الحاجة خاصة بين كبار السن الضعفاء إلى استمرار ارتداء الأقنعة والمسافة الاجتماعية بين الجرعات.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، "هذه النتائج مشجعة ومرحب بها لثلثي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والذين تم تطعيمهم بالفعل بالكامل".