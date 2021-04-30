كيف يساعدك عصير البرتقال فى التخلص من الدهون الحشوية؟

ندى سليم

الدهون الحشوية أمر مزعج للكثيرين، وتحدث نتيجة تراكم الدهون بالبطن، وتكمن خطورتها فى تجمع الدهون بالقرب من الأعضاء الحيوية المهمة للجسم، والتى قد تؤثر على كفاءة وظيفتها.





وأكد تقرير نشر فى موقع إكسبريس أن عصير البرتقال المدعم بالمعادن أثبت قدرته فى تقليل الدهون، خاصة فى هذا النوع من الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين، ما قد يؤدى إلى عدم تحمل الجلوكوز ومرض السكرى.

وأكد الخبراء أن القضاء على الدهون الحشوية مفتاح لدرء خطر الأمراض المزمنة، والتى يمكن علاجها عن طريق التدخلات الغذائية الصحية، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن الكالسيوم وفيتامين د قد يلعبان دورًا فى تنظيم كتلة دهون البطن.

وتوصل الباحثون إلى تأثير عصير البرتقال المضاف إليه الكالسيوم وفيتامين د على فقدان الوزن وتقليل أنسجة الدهون الحشوية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، من خلال إجراء تجربة على عدد من المشاركين على مدى تأثير الكالسيوم وفيتامين د على الدهون الحشوية.

وتوصل الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن مكملات الكالسيوم وفيتامين د تساهم فى "تقليل مفيد" للدهون الحشوية عند إضافتها لعصير البرتقال، الذى يحتوى على سعرات حرارية قليلة تعمل على حرق الدهون بهذه المنطقة.