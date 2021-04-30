كيف تسوق علاماتك التجارية؟ الغرفة الأمريكية تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تساعد غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن أصحاب ورواد الأعمال على الارتقاء بها، ومحاولة تجاوز أعباء جائحة كورونا، التى أثرت سلبا علي الاقتصاد العالمى ، وذلك عبر إجراء سلسلة ندوات ولقاءات أون لاين بمشاركة خبراء الاقتصاد.

وكشفت غرفة التجارة الأمريكية، بواشنطن على موقعها الرسمى، إنها ستنظم حدثا يوم 6 مايو المقبل، تحت عنوان خريطة الطريق لإعادة البناء، وذلك من خلال التركيز على تسويق العلامة التجارية للجمهور وحمايتها على المدى الطويل.

وبحسب ما أعلنته الغرفة "ستساعدك مناقشة هذا الأسبوع على تعلم كيفية تحديد جمهورك وبناء خطة تسويق متطورة سيكون لها صدى".

كما سيتم مناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لحماية العلامة التجارية التي تقوم بتسويقها للجمهور، لافتة إنه ستقود الجلسة جانيت مولفي ، رئيسة التحرير فى المؤسسة ومدير مركز المشاركة التكنولوجية للغرفة، وهى الجلسة التى ستجمع بين نصائح الخبراء والرؤى الشخصية من أصحاب الأعمال الصغيرة.

كما ستستضيف غرفة التجارة الأمريكية يوم 6 مايو أيضا، منتدى حلول الأعمال وتمكين الناجين من الاتجار بالبشر ، بحيث سيوضح هذا الحدث الخاص كيف يمكن لمجتمع الأعمال، بالاشتراك مع المجتمع المدني ، توفير الموارد والحلول اللازمة لمساعدة الناجين من الاتجار بالبشر على التعافي والازدهار.

يشار إنه سبق واستضافت غرفة التجارة الأمريكية جاسيندا أرديرن ، رئيسة وزراء نيوزيلندا ، لإجراء محادثة حول أولويات بلدها للعام الذي تستضيفه منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ، والمناخ والاستدامة ، والاستجابة لفيروس كورونا المستجد والتعافي منه ، وآمال نيوزيلندا في مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة.

وقالت الغرفة: "تعد المناقشة مع نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية ورئيس الشؤون الدولية مايرون بريليانت جزءًا من سلسلة المنصة الدولية للأمن والتجارة والاقتصاد (InSTEP) بالغرفة ، والتي تم إطلاقها في عام 2010 كمنصة لاستكشاف الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على السياسة الاقتصادية الأمريكية والدولية".