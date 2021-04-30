اليوم السابع
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كنت ضابطا.. قصة شاب أدمن الهيروين وأجبر والدته على شرائه له ..فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:00 م
كنت ضابطا.. قصة شاب أدمن الهيروين وأجبر والدته على شرائه له ..فيديو اللواء حسين والي
كتب بهجت أبو ضيف

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في الحلقة الثامنة عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذى يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يروى اللواء حسين والي، مساعد وزير الداخلية السابق، عن شاب ألقى القبض عليه، خلال عمله بإدارة مكافحة المخدرات، لاتهامه بإدمان مخدر الهيروين، وحيازته كمية منه، رغم أنه ينتمى لأسرة طيبة، وشرح كيف هاجم المدمن والدته بسكين لإجبارها على إعطائه مبلغ مالي لشراء المخدر، وكيف دفعها للتوجه لشراء المخدر له بعد إصابتها بكسر بقدمه.

 

وقص "والى"، كيف ألقى القبض عليه بغرفة نومه، وسقوط شقيقه أيضا فى وحل الإدمان، وإرشاد الأخير رجال المباحث عن عدد كبير من تجار المواد المخدرة بمنطقة الباطنية.

 


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