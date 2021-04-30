اليوم السابع
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غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال شم النسيم فى دمياط.. صورة

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:19 ص
غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال شم النسيم فى دمياط.. صورة شاطئ - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال شم النسيم فى إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات  فيروس كورونا.
 
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط عن استمرار اغلاق شاطىء بلاج رأس البر خلال إحتفالات أعياد شم النسيم 

وعلقت الوحدة المحلية لافتات “الشاطئ مغلق” وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء 

من ناحية اخرى شنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة رأس البر حملات مكثفة لتنفيذ تطبيق الإجراءات الإحترازية بتطبيق الإجراءات الإحترازية، بالمطاعم والمقاهى والمحال التجارية وكذلك تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفق قرار وزارة التنمية المحلية.

قرار اغلاق شاطئ رأس البر
قرار إغلاق شاطئ رأس البر

 


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