غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال شم النسيم فى دمياط.. صورة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط عن استمرار اغلاق شاطىء بلاج رأس البر خلال إحتفالات أعياد شم النسيم

وعلقت الوحدة المحلية لافتات “الشاطئ مغلق” وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء

من ناحية اخرى شنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة رأس البر حملات مكثفة لتنفيذ تطبيق الإجراءات الإحترازية بتطبيق الإجراءات الإحترازية، بالمطاعم والمقاهى والمحال التجارية وكذلك تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفق قرار وزارة التنمية المحلية.