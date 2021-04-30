اليوم السابع
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عشرات القتلى والمصابين فى انهيار جسر بإسرائيل خلال إحدى المناسبات الدينية لليهود

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:02 ص
عشرات القتلى والمصابين فى انهيار جسر بإسرائيل خلال إحدى المناسبات الدينية لليهود جثامين القتلى
كتب وكالات

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أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار جسر فى جبل الجرمق (ميرون) شمالى إسرائيل هذه الليلة، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر تعتبر "كارثة فادحة".

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قتلى الحادث 

 

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية فى إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

 

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات فى حادث الانهيار، وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبى لعشرات المصابين.


انهيار جسر

إسرائيل

أخبار إسرائيل

فلسطين

المناسبات الدينية لليهود

جبل الجرمق

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