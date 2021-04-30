شيخ الأزهر يهنئ العمال بعيدهم: يد يحبها الله ورسوله

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى عمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم، مشيرا إلى أنه يعد يوما لتكريم الأيدي التى يحبها الله ورسوله (ﷺ)، مقدرا دورهم الوطني ومساهمتهم القيِمة في العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأكد الإمام الأكبر، أن العمل الجاد هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا، مثمنا الدور الذى يقوم به أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا في ظل الأزمة الإنسانية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره الكبير للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمال مصر، مناشدا الجميع في الاستمرار في العطاء والعمل بجدٍ واجتهادٍ وإخلاص، من أجل رفعة الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله -تعالى- أن يحفظ مصرنا وشعبها من كل مكروه وسوء.