اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرجالة بيشتغلوا أكثر من الستات.. أبرز 10 معلومات بمناسبة عيد العمال

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 ص
الرجالة بيشتغلوا أكثر من الستات.. أبرز 10 معلومات بمناسبة عيد العمال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة عيد العمال مجموعة من المؤشرات الهامة حول متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية، بين الذكور والإناث والقطاعات الأعلى بمتوسط ساعات العمل خلال عام 2020.
 
وكانت أبرز بيانات ساعات العمل بين القطاعات كما يلي:
 
سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور "40.8 ساعة"
 
سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الإناث "35.9 ساعة"
 
بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط "46.3 ساعة"
 
بلغ متوسط ساعات العمل للعاملين في الصناعات التحويلية "43.7ساعة"
 
بلغ متوسط ساعات العمل لأنشطة خدمات الغذاء والإقامة "43.6 ساعة"
 
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال "42 ساعة"
 
بلغ متوسط عدد ساعات العمل في القطاع الخاص "41.1 ساعة"
 
تم تدريب عدد "102106" متدرب على مهن مطلوبة فى سوق العمل فى "770" مركز تدريب فى "27" محافظة .
 
بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 68.3% خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 66.2% خلال عام 2019.
 
بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65%، بينما بلغت 88% للإناث خلال عام 2020.

عيد العمال

جهاز الاحصاء

الاحصاء

ساعات العمل

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: مكتب براءات الاختراع المصرى استقبل 2207 طلبـــاً عـــام 2020

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:03 م

المصريون بيصرفوا كام على الأكل والشرب؟.. جهاز الإحصاء يرصد قائمة إنفاق الأسر السنوي على الطعام.. اللحوم تصدرت المشهد بنسبة 27.8% و تلتها الخضر بـ14.2%.. والحبوب والخبز بـ13%.. و19 ألف جنيه متوسط إنفاق الأسر

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 م

جهاز الإحصاء يوضح.. المصريين بيصرفوا فلوسهم في إيه؟

السبت، 17 أبريل 2021 07:00 ص

جهاز الأحصاء يكشف أهم أسباب الحرائق فى مصر.. إنفوجراف

الخميس، 15 أبريل 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة