شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 30-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل، شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.81 جنيه للشراء.
52.27 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.03 جنيه للشراء.
52.16 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.03 جنيه للشراء.
52.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.90 جنيه للشراء.
52.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.03 جنيه للشراء.
52.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.08 جنيه للشراء.
52.15 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.
52.21 جنيه للبيع.
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