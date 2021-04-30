روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبى على القائمة السوداء

كتب وكالات

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى ودول أعضاء فيه، ردا على الإجراءات العقابية الأخيرة من قبل بروكسل، بحسب "روسيا اليوم" .

وأكدت الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، ردا على تبنى المجلس الأوروبى فى 2 و22 من مارس الماضى إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس.

وتضم القائمة السوداء الروسية الجديدة كلا من:

رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ماريا ساسولي

رئيس النيابة العامة فى العاصمة الألمانية برلين يورغ راوباخ

نائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا يوروفا

عضو الوفد الفرنسى فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاك مير

رئيسة مختبر الحماية والأمن الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى التابعة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية، أسا سكوت

نائب المجلس الوطنى الخاص بوسائل الإعلام الإلكترونية فى لاتفيا إيفارس أبولينش

مدير مركز اللغة الرسمية فى لاتفيا مارى بالتينش

رئيس إدارة اللغات فى إستونيا إلمار توموسك

وشددت الوزارة على أن مواصلة الاتحاد الأوروبى انتهاج سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محتملة وسائل الإعلام الغربية المسؤولية عن تأجيج هستيريا معادية لروسيا.

واتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبى بتجاهل أو رفض أى اقتراحات روسية رامية إلى تسوية المشاكل العالقة من خلال حوار مهني، مضيفة: "لا تترك هذه التصرفات من قبل الاتحاد الأوروبى مجالا للشك فى أن هدفها الحقيقى يكمن فى كبح تنمية بلدنا بأى ثمن وفرض مفهوم (النظام العالمى المبنى على القواعد) الذى يقوض القانون الدولي، والتحدى بشكل واضح لاستقلال سياسات روسيا الخارجية والداخلية، وذلك بشكل منفتح وممنهج، وبطبيعة الحال بمعرفة وتشجيع من الولايات المتحدة التى لا تخفى اهتمامها بإعادة تحويل أوروبا إلى لعبة لمواجهة جيوسياسية حادة".