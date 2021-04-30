وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن الكاظمي وجه بتسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وإعادتهم إلى أرض الوطن".



وأصدر الكاظمي توجيهاته لوزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن المواطنين العراقيين العائدين من الهند.



جدير بالذكر أن الهند أصبحت مركزا لوباء كورونا منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.