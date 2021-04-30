رئيسة وزراء اسكتلندا: لن نجرى استفتاء الاستقلال عن بريطانيا قبل التعافى من كورونا

وقالت ستارجن لراديو "بي بي سي": "لا أعتقد أنه يجب علينا اقتراح استفتاء في الوقت الحالي".



وأضافت: "أريد أن تكون اسكتلندا مستقلة، لكن أولاً علينا أن نقود البلاد خلال الأزمة"، في إشارة إلى جائحة كورونا.



وكان حزب رئيسة الوزراء الاسكتلندية، الحزب الوطني الاسكتلندي، تعهدت بإجراء استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا بحلول نهاية عام 2023، إذا فاز بأغلبية في الانتخابات المقررة في 6 مايو المقبل.