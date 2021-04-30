اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 07:25 م
خالد صلاح
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رئيسة وزراء اسكتلندا: لن نجرى استفتاء الاستقلال عن بريطانيا قبل التعافى من كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:00 م
رئيسة وزراء اسكتلندا: لن نجرى استفتاء الاستقلال عن بريطانيا قبل التعافى من كورونا رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن
أ ش أ

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قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن، الجمعة، إنها لن تدعو إلى الاستفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة، على الفور، لأنها تريد التأكد من تعافي البلاد من جائحة فيروس كورونا أولاً.

وقالت ستارجن لراديو "بي بي سي": "لا أعتقد أنه يجب علينا اقتراح استفتاء في الوقت الحالي".

وأضافت: "أريد أن تكون اسكتلندا مستقلة، لكن أولاً علينا أن نقود البلاد خلال الأزمة"، في إشارة إلى جائحة كورونا.

وكان حزب رئيسة الوزراء الاسكتلندية، الحزب الوطني الاسكتلندي، تعهدت بإجراء استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا بحلول نهاية عام 2023، إذا فاز بأغلبية في الانتخابات المقررة في 6 مايو المقبل.

 


اسكتلندا

بريطانيا

كورونا

استفتاء

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