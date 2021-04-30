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حنجرة ذهبية.. محمود الفدار معلم أزهرى ويحاكى مشاهير الإنشاد والابتهالات بقنا.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:59 م
حنجرة ذهبية.. محمود الفدار معلم أزهرى ويحاكى مشاهير الإنشاد والابتهالات بقنا.. فيديو الشيخ محمود الفدار
قنا صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الشيخ محمود الفدار ابن محافظة قنا، الذى يمتاز بحنجرة ذهبية تحاكى حنجرة مشاهير الإنشاد والابتهالات.

وقال الشيخ محمود الفدار، إنه معلم خبير أزهري ومنشد دينى بقصر صقافى قنا، وتعلم فنون الإنشاد الديني منذ الصغر وأصبحت أعشق الإنشاد الديني داخل محافظة قنا، مشيرا إلى أنه تعلم فنون الإنشاد الدينى منذ الصغر فى المرحلة الابتدائية.

وأضاف الشيخ محمود الفدار: تعلمت الابتهالات الدينية على يد عمى الشيخ إسماعيل الكفيف، وكنت أخرج معه في الأمسيات الرمضانية وليالي القرآن الكريم، ثم التحقت بقصر ثقافة قنا لثقل الموهبة، وتنمية قدرات الابتهالات الدينية، موضحًا أن عمه كفيف وكان مثله الأعلى في الإنشاد الدينى وكان معلمه في دراسة النغم .


قنا

الانشاد الدينى

ابتهلات رمضانية

محافظة قنا

اخبار قنا

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