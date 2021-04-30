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حملات فى قرية دلجا بدير مواس للتوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:06 م
حملات فى قرية دلجا بدير مواس للتوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حياة كريمة -أرشيفية
كتب أحمد حسن

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دلجا بدير مواس، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الحملة شملت تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والتى قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى وفرع دير مواس والجمعيات الأهلية بتوصيل المياه لها.
 
ونوه أنه تم توزيع كتب للطلاب عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى، حيث تم استخدام سيارة التوعية الخاصة بمشروع "صحتهم مستقبلهم" الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفوله" يونيسف "، بالتعاون  بين إدارة التوعية بالشركة و مديرية التربية والتعليم بالمنيا لتنفيذ حملات توعية طلابية.
 
وأضاف أن الفعاليات تشمل عمل استبيانات للمواطنين ولقاءات معهم للتعريف بأهمية هذه المبادرة وتركيب قطع موفرة للمساجد والكنائس والمدارس ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حياة كريمة

قرية دلجا

دير مواس

مياه المنيا

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