شركة مياه القناة تنتهى من صيانة محطات التل الكبير استعدادًا للصيف.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك استعدادًا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة.

أضاف، رئيس شركة مياه القناة، فى بيان له، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه وخزان تل أبو حامد بطاقة تصميمية 70 لتر ث، ومحطة مياه البعالوة UF بطاقة تصميمية 2400 متر مكعب يوم، بالإضافة صيانة رافع صرف صحي المزارعة بطاقة تصميمية 3000 م3 يوم، ورافع صرف صحي السلام بطاقة تصميمية 2000 م 3 يوم، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.

وأشار "عصمت"، إلى أن أعمال الصيانة شملت أعمال صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف، ولحام خطوط الخدمات.

صيانة محطات التل الكبير استعدادًا للصيف

صيانة محطات التل الكبير

محطات التل الكبير





صيانة محطات التل الكبير