جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عملات ومخطوطات أثرية ..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات والمخطوطات الأثرية، بحوزة راكب قادم من ألمانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة لوفتهانزا رقم 580 القادمة من فرانكفورت، اشتبه هيثم أحمد حكم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج مسرعا بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAy بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد الجمل مأمور الجمرك، وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول ومحمد السيد بالأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات والمخطوطات النادرة مخبأة بداخل حقائبه.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك ومركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، فأفادت بأنه يوجد 4 عملات معدنية من العصر الروماني، و2 عملة معدنية دائرية عبارة عن تالر نمساوى وكل منها موضوعة داخل طبق معدنى من الفضة، و2 عملة مصرية دائرية الاولى مطموسة ترجع لعام 1277 هجرية من عهد السلطان عبد العزيز الأول والثانية عملة معدنية دائرية تعود للعصر السلطان العثمانى محمد رشاد، ومخطوطة قرآنية مكتوب عليها وقف لايباع وصوره لأحد المنمنمات الإيرانية ترجع للعصر الصفوي، و2 منمنمة من العصر المغولى والجميع مخبأة بداخل حقائبه، حيث أفادت اللجنة بان المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار وقانون حماية المخطوطات.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، و تحرير محضر ضبط رقم 66 لسنة2021 بالواقعة، وذلك بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.