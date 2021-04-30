جمارك سفاجا تحبط 15 محاولة تهرب جمركى لأسلحة بيضاء وأدوية ومستحضرات التجميل

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وقالت مصلحة الجمارك، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدى وإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحى بإدارة الركاب، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة لـ 15 من الركاب المصريين القادمين من دول عربية، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود بندقية ضغط هواءو15 خنجرا و6 مطواة و20 علبة أقراص سلبوداين و22 علبة حشو أسنان و50 علبة ولاعات بإجمالى 500 ولاعة و5 شاشة و1600 كبسولة طلقات خرسانية و34 علبة بروتين شعر و40 زجاجة عطور و40 ساعة يدو40 نظارة شمسية و4 جهاز بلاى استيشنو960 كيلو مانجو و75 علبة رموش صناعية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 15 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 306 آلاف و84 جنيها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .