إزاى تعتمد موبايلك المستورد من جهاز تنظيم الاتصالات؟

كتبت هبة السيد

يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلى من استيراد هواتف غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تحقيق التكافؤ فى المنافسة بين التجار.

ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها لكيفية اعتماد الهواتف المستوردة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

س – لماذا يتم اعتماد الهواتف المستوردة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟

ج- لأنه لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تجميع أى من أجهزة الاتصالات التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة طبقًا لقانون الاتصالات رقم 10/2003 وذلك لما قد تسببه تلك الأجهزة من أضرار على شبكات مشغلى خدمات الاتصالات المرخص لهم أو آثار سلبية على الأجهزة الكهربائية المحيطة بها أو بصحة المستخدم النهائي لأجهزة الاتصالات.

س- كيف يتم اعتماد الهواتف المستوردة؟

ج- اعتماد النوع خطوة إلزامية عند استيراد أو تصنيع أو تجميع الأجهزة التي تحتوى على عنصر اتصالات، يتم من خلالها التأكد من مطابقة الجهاز للمواصفات اللاسلكية والكهرومغناطيسية والصحية العالمية المعتمدة في مصر.

س- ما هي الأجهزة التي تتطلب اعتماد النوع؟

ج- كل أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر تحتاج إلى اعتماد للنوع وتتضمن :

الأجهزة الطرفية: كل أنواع أجهزة التليفونات، ماكينات الفاكس (وحدة الربط بالصوت)، جهاز تليفون الكارت/الخدمة العامة، كافة أنواع السنترالات العامة/الخاصة، نظام GSM للاتصالات المحمولة.

أجهزة الاتصالات اللاسلكية: أجهزة ارسال واستقبال لاسلكية، أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، أجهزة التليفون اللاسلكي، أجهزة الرادار، كل أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السلكية واللاسلكية، الداخلية والخارجية.

س- ما هي الجهات التي يطبق عليها اعتماد النوع؟

ج- تطبق القواعد والضوابط التي تنظم خدمات الاتصالات علي أي شخص، عمل تجاري أو شركة تزود السوق المصري بأجهزة الاتصالات ويشمل:

أى شخص يقوم بصناعة أو تجميع أجهزة الاتصالات محليًا، أو وكيلها المعتمد، أي جهة عاملة فيما وراء البحار (شخص أو جهة مصنعة، ممثل لشركة، وكيل، أو هيئة اعتماد نوع، أي جهة معتمدة ومسجلة محليًا تعمل بالنيابة عن جهة تعمل فيما وراء البحار.

س- كم تبلغ رسوم اعتماد الهواتف؟

ج- يسدد المستورد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيًا من مشمول أى شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول، ويسدد المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

س- ما هي عقوبات عدم اعتماد الهواتف؟

ج- في حالة عدم اعتماد الهواتف أو تقديم الرقم التعريفي للأجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمة العواقب المترتبة على ذلك ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أي من شبكات مقدمي خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية المرخص لهم من الجهاز بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.