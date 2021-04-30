تعرف على حشرة "الزاعجة" صاحبة المهمة الانتحارية فى سماء فلوريدا لمكافحة الأمراض

كتبت مريم بدر الدين

تستعد ولاية فلوريدا الأمريكية لعملية خاصة لمكافحة البعوض الحامل للأمراض، وسيكون بطل العملية 750 مليون بعوضة مُعدلة وراثيًا من نوع "الزاعجة" في مهمة خاصة، في مشهد سيبدو وكأنه بفيلم خيال علمى تنتجه هوليوود.



أسراب البعوض

و سيتم إطلاق البعوض على مدار عامين بدء من أبريل 2021 ، وتمثل "الزاعجة" 1% من تعداد البعوض ويتم تخصيص أكثر من مليون دولار سنويًا لمكافحتها.



الزاعجة المصرية

الزاعجة أو بعوضة الحمى الصفراء (Aedes aegypti) نوع من البعوضيات من جنس الزاعجة، وتُعرف من نقط بيضاء توجد على أرجلها وعلى صدرها بالقرب من الرقبة، نشأت في أفريقيا ثم انتشرت في جميع المناطق الاستوائية، وطبقا لجيولوجيا الكائنات الحية ظهرت الزاعجة المصرية والأنوفيلة في نفس الوقت منذ نحو 350 مليون سنة.



بعوضة الزاعجة المصرية

مؤسسة "فلوريدا كيز" لمكافحة البعوض وافقت على مشروع إطلاق "البعوض المعدل وراثيًا" لقتل أنواع البعوض الأخرى الحاملة للأمراض كحمى الضنك والحمى الصفراء وزيكا والشيكونجونيا.

وضعت خطة المشروع شركة "Oxitec" وقال جراي فراندسن، الرئيس التنفيذي لشركة "Oxitec": "إننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع لإثبات فعالية تقنيتنا الآمنة والمستدامة في ضوء التحديات المتزايدة للسيطرة على هذا البعوض الذي ينشر المرض".