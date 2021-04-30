تعرف على الدول الأكثر تفضيلا لجواز سفر كورونا..بريطانيا وإسبانيا أبرزهم

فاطمة شوقى

تعتبر حرية التنقل أحد الجوانب الرئيسية التى سلبها فيروس كورونا من الجميع، واستعادتها مرة أخرى سيستغرق بعض الوقت، ولذلك فقد اتجه العديد من الدول فى العالم بالمطالبة ب"جواز سفر كورونا الأخضر".

وقالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية إن هناك انقساما داخل أوروبا حول جواز سفر كورونا، إلا أن الغالبية تؤيده بشدة لاستعادة حرية التنقل وحركة السياحة التى حققت خسائر كبيرة بسبب القيود المفروضة.

في إسبانيا، يؤيد حوالى (77٪) من الأشخاص إجراء جواز سفر كورونا، مما يجعلها ثالث دولة في أوروبا تؤيد هذا الإجراء، حيث إنه فى المملكة المتحدة (84٪) وفى إيطاليا (79٪)، وفقا لخبراء من شركة Ipsos التى تتخذ من باريس مقرا لها.

فى إسبانيا ، تم تجاوز المعدل العالمى، حيث وصل إلى 75٪ ، من المواطنين الذين يعتقدون أن هذه ستكون وسيلة أكثر أمانًا للسفر والوصول إلى الأحداث مع العديد من الأشخاص.

فى الواقع، قال اثنان من كل ثلاثة مشاركين في جميع أنحاء العالم، إن هذه الوثائق يجب أن تكون مطلوبة أيضًا للوصول إلى الأماكن العامة، مثل الملاعب أو الأماكن التى تقام فيها الأحداث الكبيرة، وهو أمر يعتقده 67٪ من الإسبان أيضًا، حيث احتلوا المرتبة الثالثة في أوروبا مرة أخرى، ولم يتجاوزه الإنجليز والإيطاليون مرة أخرى، وكلاهما يشعر بالراحة مع 72٪ من السكان.

ومع ذلك، يتغير هذا الاتجاه عند السؤال عن استخدام هذا النوع من الشهادات للوصول إلى المتاجر والمطاعم والمكاتب ، ويوافق النصف فقط (55٪) ، في المتوسط ​​العالمي ، على هذا المطلب. النسبة المئوية التي تتكرر بين السكان الإسبان ، مما يضع إسبانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية الأكثر دعمًا لهذا الإجراء ، حيث تتقاسم نسبة مئوية مع المملكة المتحدة وتضع إيطاليا في المرتبة الأولى (60٪).

بشكل عام ، بالمتوسط ​​العالمي ، يتوقع 66٪ من المواطنين أنه بحلول نهاية العام سيتم استخدام جواز التطعيم في بلدهم ، وهو ما يدعمه 70٪ من الإسبان ، مما يدل على الدعم القوي لهذه الشهادة في إسبانيا ، كونها ثاني أكثر الدول الأوروبية تفضيلاً ، بعد الإيطاليين (72٪).

هل هناك تعارض مع الخصوصية؟

من المحتمل أن يكون الوصول إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بالمسائل الصحية أحد الجوانب الأكثر خصوصية وحميمية للفرد ، لذلك ، عند تقييم منصب لصالح أو ضد جواز السفر الصحي ، تلعب الخصوصية دورًا مهمًا للغاية. ينعكس هذا في نتائج هذه الدراسة ، حيث أكد 84٪ من المستجيبين ، في المتوسط ​​على مستوى العالم ، أنهم يشعرون بالراحة عند مشاركة هذا النوع من المعلومات مع أطبائهم ، في حين أن 56٪ فقط سيكونون إذا تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات ، تصل إلى 50٪ عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة. لكن أكثر الأشخاص الذين لا يثقون في هذا الصدد هم الشركات الخاصة ، مثل الفنادق وشركات الطيران وشركات التكنولوجيا ... التي يشعر 40٪ فقط بالراحة عند إعطائهم هذا النوع من المعلومات.

يتم الحفاظ على ترتيب الثقة هذا في إسبانيا ، على الرغم من الدعم الأقل في جميع الحالات. من اللافت للنظر أن الإسبان هم الأوروبيون الذين لن يشعروا بالراحة عند منح طبيبهم إمكانية الوصول إلى بياناتهم (82٪) ، خلف بولندا (71٪) فقط. مع توفير الوصول إلى كيانات أخرى مثل شركتهم الخاصة (53٪) أو المؤسسات العامة (44٪) أو الشركات الخاصة (35٪) .

امتيازات التطعيم

احتمال أن يتمكن أولئك الذين تم تطعيمهم من القيام بأشياء أكثر من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد هو موضوع للنقاش أيضًا ، حيث ينقسم سكان العالم. 54٪ ، في المتوسط ​​على الصعيد العالمي ، يؤيدون أن أولئك الذين تم تحصينهم فقط هم من يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى الأنشطة التي تشمل مجموعات كبيرة من الناس ، مثل استخدام وسائل النقل العام والطيران أو حضور الأحداث الثقافية والرياضية. بينما يعتقد 46٪ الآخرون أن هذا سيكون غير عادل للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

الإسبان من بين البلدان التي ترى أن هذا المقياس هو الأكثر ظلمًا (55٪) إلى جانب فرنسا (57٪) و53% فى ألمانيا.