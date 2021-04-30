تطوير مبنى ديوان محافظة القليوبية وتركيب مصاعد للتيسير على المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لمناقشة إقامة مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه جاء الاجتماع بحضور المهندسة هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندس ياسر مرعى مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.

وقد قاموا بتفقد المواقع المقترحة لإقامة المصاعد، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير الديوان العام للمحافظة، تيسيرا على العاملين والمواطنين المترددين على المبنى.

والجدير بالذكر أنه قد حدثت أعمال تطوير بمبنى الديوان العام اشتملت على بناء طابقين علويين لاستيعاب الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها فى الفترة الأخيرة مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب حجم العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.

وحاليا يتم أعمال تطوير الواجهة الخارجية لمبنى الديوان العام ليتم إنشاؤها من مادة الكلادينج بحيث تظهر بشكل جمالى وحضاري يليق بأبناء المحافظة.