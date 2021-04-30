اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 06:23 ص
خالد صلاح
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تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة وفهم سياق المحادثة

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 ص
تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة وفهم سياق المحادثة محرك بحث
أ ش أ

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أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تحديث جديد لمساعدها الافتراضي Google Assistant يسهم في التعرف على الأسماء ونطقها بشكل أفضل.
 
ويساعد التحديث الجديد في التعرف على الأسماء الفريدة ونطقها بالإضافة إلى فهم سياق المحادثة التي يشاركها المستخدمون. 
 
وتطبق جوجل نظام تمثيلات التشفير ثنائي الاتجاه من المحولات (BERT) لتحسين جودة المحادثة بين مساعد جوجل الافتراضي والمستخدمين، والتحديث متاح حاليًا على مكبرات الصوت الذكية من جوجل في الولايات المتحدة وسيتوسع ليشمل الهواتف الذكية والشاشات الذكية في المستقبل القريب.
 
وقالت الشركة إن المساعد سيستمع إلى نطق المستخدمين للأسماء ويتذكرها دون تسجيل صوت المستخدم، الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن جوجل تخطط للتوسع لتشمل لغات أخرى قريبًا.

جوجل

محركات البحث

Google Assistant

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